انت الان تتابع خبر بعد 7 سنوات .. اتفاق سعودي ايراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكر الإعلام الرسمي السعودي أن وزيري خارجية السعودية وإيران اجتمعا في الصين في أول لقاء رسمي بين أعلى مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من 7 أعوام.



وفي مقطع مصور قصير على "تويتر" في وقت مبكر الخميس، تبادل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التحية قبل أن يجلسا متجاورين.



وبعد أعوام من انقطاع العلاقات، اتفقت الرياض وطهران على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح السفارات في اتفاق مهم توسطت به الصين في الشهر الماضي.



وصدر بيان سعودي في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين أكد على الاتفاق على إعادة فتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران واستئناف الرحلات الجوية والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات العمرة