انت الان تتابع خبر إطلاق صواريخ من دولة عربية على الاحتلال الاسرائيلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترض صاروخ أطلق من لبنان.



وفي التفاصيل أوضح جيش الاحتلال في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.



وكان جيش الاحتلال قد فعل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.



وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فإن هناك معلومات عن إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مضيفا أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في الجليل الأعلى.



واستدعى الاحتلال مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.



وطلبت سلطات الإحتلال من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ.