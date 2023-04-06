انت الان تتابع خبر جيش الإحتلال يقصف جنوب لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت قوات الإحتلال اليوم الخميس على قصف أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة .



وأشارت هيئة البث التابعة للإحتلال بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.



من جهتها، أعلنت هيئة المطارات لدى الإحتلال ، "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.



يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الإحتلال ، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقتدوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.



وأعلنت نجمة داود ، في بيان لها، إصابة 3 مستوطنين جراء القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة.



وأفادت القناة 14 العبرية، بأن "100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق".