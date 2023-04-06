انت الان تتابع خبر من لبنان مجدداً .. إطلاق 3 قذائف هاون بإتجاه الأراضي المحتلة في فلسطين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشارت وسائل إعلام تابعة للإحتلال قذائف هاون قد أطلقت باتجاه بلدة المطلة المتاخمة للحدود اللبنانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال إنه سمع دوي انفجارات في بلدة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان.



كما طلب رئيس مجلس المطلة في الاحتلال من الإسرائيليين البقاء في الملاجئ بعد تعرض البلدة لقصف بقذائف الهاون.



وأكدت وسائل إعلام عبرية أخرى، إطلاق 3 قذائف هاون على مستوطنة المطلة شمال الأراضي المحتلة وسقطت في مناطق مفتوحة.