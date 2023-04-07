انت الان تتابع خبر شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين عند باب حطة بالمسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر .

وقال شهود عيان في رام الله، إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب الأقصى المختلفة وسط انتشار كثيف لشرطة الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي الشريف .