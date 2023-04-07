انت الان تتابع خبر قائد شرطة إسرائيل يدعو المدنيين إلى حمل أسلحتهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا قائد الشرطة في إسرائيل، كوبي شبتاي، المدنيين الذين يحملون رخصة حمل السلاح إلى حمل أسلحتهم النارية معهم طوال الوقت، بسبب "تصاعد الهجمات الإرهابية".



وعلق شبتاي على مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة في عملية إطلاق نار قرب حاجز الحمرا في الأغوار، قائلا:"هذا هجوم إجرامي يذكرنا بتصاعد الهجمات الإرهابية".



كما علق شبتاي على الاشتباكات الأخيرة في المسجد الأقصى، مؤكدا "دور الأجهزة الأمنية في ضمان حرية العبادة مع تزامن شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي".



ورأى أن "الدافع لزعزعة السلام، ارتفع في الأيام الأخيرة، وهو نتيجة للتحريض"، مشددا على "أننا يجب أن نستمر في النشاط الحكيم والموجه ضد كل من يعطل النظام، ومن ناحية أخرى الاستمرار في السماح بحرية العبادة للجميع والحفاظ على قنوات الخطاب والحوار".