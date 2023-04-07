انت الان تتابع خبر البنتاغون يحقق حول تسريب وثائق سرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحقق وزارة الدفاع الأميركية في تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصل استراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم أوكرانيا في وجه العمليات العسكرية الروسية، نشرت الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب واشنطن بوست .



وقالت متحدث باسم البنتاغون، "نحن على اطلاع على المعلومات الصحافية بشأن رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تبحث في المسألة".



وتتضمن هذه الوثائق العائدة لمطلع آذار على ما ذكرت الصحيفة الأميركية، الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس والجدول الزمني لتسليم الأسلحة والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.