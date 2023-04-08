انت الان تتابع خبر الصين تجري تدريبات على"تطويق كامل" لتايوان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، السبت، أن بكين تجري تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، في إطار مناورات بدأتها صباحا وأطلقت عليها اسم "السيف الحاد المتحد".



وأوردت شبكة "سي سي تي في" أن "التدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام، لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل" لتايوان.



وبدأت الصين السبت تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان، برسالة "تحذير صارمة" موجهة لـ"القوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان"، وتأتي عقب عودة رئيسة تايوان تساي إنغ وين من الولايات المتحدة حيث التقت مسؤولين.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن التدريبات العسكرية الصينية تهدد "الاستقرار والأمن" في المنطقة، مضيفة في بيان أن الصين "استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".



من الجدير ذكره، أن بكين لم تحدد الموقع الدقيق لهذه المناورات في المضيق الذي يبلغ عرض أضيق جزء منه بين الساحل الصيني وتايوان حوالى 130 كيلومترا.