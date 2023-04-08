انت الان تتابع خبر لبنان يقدّم شكوى ضد إسرائيل إلى المنظمة الدولية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السبت، أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى المنظمة الدولية عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان فجر الجمعة.



وقال بو حبيب، بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، أنه "تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة".



وأوضح بوحبيب أن "الرسالة تتضمن تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي، مؤكدا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".



وفجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان.