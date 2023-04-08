انت الان تتابع خبر الإحتلال يُقرر تمديد إغلاق الضفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الجيش التابع للإحتلال مساء اليوم السبت عن تمديد إغلاق الضفة الغربية، وإلغاء تسهيلات شهر رمضان المبارك.



وكما قالت وسائل إعلام تابعة لجيش الكيان المحتل فإن وزير جيش الإحتلال غالانت أوعز للقوات العسكرية بمساعدة شرطة الإحتلال في الداخل المحتل .

وتشهد الأراضي المحتلة توتراً كبيراً بعد إقتحام شرطة الإحتلال للمسجد الأقصى المبارك و الإعتداء على المصلين .

وبعدها بأيام كان قد قُتل مجندتين تابعتي لجيش الإحتلال في الأغوار المحتلة بعد إطلاق نار من أحد الفلسطينيين فيما شهدت تل أبيب عملية مزدوجة قُتل من خلالها مستوطن و أٌصيب 7 أشخاص .