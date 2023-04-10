انت الان تتابع خبر المتطرف بن غفير يطالب بزيادة عدد أيام اقتحام المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب وزير الأمن القومي المتطرف لدى حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بشأن زيادة عدد أيام اقتحام المسجد الأقصى الفترة المقبلة.



وبحسب ما ذكرت القناة 13 العبرية، أن بن غفير طالب خلال مشاورات مع نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان، ووزير جيش الاحتلال ، يوآف غالانت أيده أيضا، بحيث لم يُتخذ قرار بعد.



وذكرت صحيفة هأرتس العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخصص الاثنين كتيبة عسكرية لتأمين مسيرة المستوطنين التي ستبدأ من مفرق زعترة وستنتهي إلى بؤرة أفياتار الاستيطانية حيث سيقام تجمع هناك، بمشاركة حوالي 20 عضو كنيست ووزير بينهم سموتريتش وبن غفير.



وقال نتنياهو في وقت سابق إن الكيان يعيش فترة أمنية بالغة الحساسية على عدة جبهات.