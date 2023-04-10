مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط تكبيرات المرابطين

انت الان تتابع خبرمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط تكبيرات المرابطين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم مستوطنون متطرفون على إقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين باحات وسط تكبيرات المرابطين، تزامنا مع ما يسمى بـ "الأعياد اليهودية".وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إن شرطة الاحتلال أمنت دخول المستوطنين بحماية مشددة.



وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.



وأضافت في بيان الأحد، أن الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية.



وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات بالقدس.