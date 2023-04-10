انت الان تتابع خبر شهيد فلسطيني برصاص الإحتلال في أريحا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستشهد فتى فلسطيني، وأصيب آخران، في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في أريحا.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (15عاما)، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، في مخيم عقبة جبر بأريحا، إضافة إلى إصابتين في الأطراف السفلية.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أصيب على إثرها الطفل بلهان وشابان آخران بالرصاص الحي وجرى نقلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، وأعلن عن ارتقاء بلهان متأثرا بجروحه في وقت لاحق.



وبارتقاء الشهيد بلهان، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي إلى 96 شهيدا، بينهم 18 طفلا وسيدة، إضافة إلى شاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

