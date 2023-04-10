انت الان تتابع خبر أتليتيكو يهزم رايو فايكانو ويقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منح هدفا ناويل مولينا وماريو هيرموسو في الشوط الأول الفوز لأتليتيكو مدريد 2-1 على رايو فايكانو ليحقق فوزه الخامس على التوالي ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وقادت سلسلة رائعة مؤلفة من 12 مباراة بدون هزيمة أتليتيكو إلى جمع 57 نقطة ليقلص الفارق مع غريمه في المدينة، الذي تقبّل فعليا ضياع فرصه في حصد اللقب بعد الخسارة أمام فياريال السبت.



ويتصدر برشلونة، الذي يلعب مع جيرونا الاثنين، الترتيب برصيد 71 نقطة.



وقال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو لمنصة دازون "نفكر فيما كان عليه الحال قبل عامين مع الفريق الذي فاز بالدوري. تغيرنا قليلا، وأصبح لدينا المزيد من الاستمرارية.



"مع الإصابات في الدفاع، تعرضنا لمزيد من الخسائر في النصف الأول من الموسم. عندما حصلنا على الراحة خلال فترة توقف كأس العالم، عدنا إلى المسار الصحيح.



"الفريق يلعب بشكل جيد وعندما يلتزم أفراده، يمكنك رؤية أشياء جيدة".



افتتح مولينا التسجيل في الدقيقة 22 بعد هجمة سريعة هيأ فيها ألفارو موراتا الكرة للاعب الأرجنتيني الدولي ليسجل هدفه الأول منذ انضمامه للنادي في نهاية الموسم الماضي.



وقال مولينا "(أتليتيكو) كان تغييرا مهما للغاية بالنسبة لي. في البداية، كان من الصعب علي الدخول في آلية عمل الفريق ولم أشعر أنني في أفضل حالاتي.



"الفوز بكأس العالم يمنحك دفعة. لكن الشيء المهم هو العمل طوال الأسبوع والتعرف على زملائي في الفريق واستيعاب ما يطلبه مني المدرب وتنفيذه".



وضاعف هيرموسو النتيجة بعد ذلك بدقيقتين بضربة رأس من ركلة ركنية، مستفيدا من ابعاد سيء لستولي ديميتريفسكي حارس رايو.



وقال هيرموسو "نريد العودة إلى ما كنا عليه قبل عامين عندما كنا أبطالا..نعود لطريق الانتصارات مرة أخرى.



"إنها تشكيلة جيدة للغاية. نحن زملاء تربطنا علاقة مميزة داخل الفريق. الآن نريد مواصلة الفوز. من الجيد دوما المساهمة بتسجيل هدف".



وتراجع أصحاب الأرض عدديا بعد طرد المدافع فلوريان ليجون في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن الظهير الأيسر فران جارسيا أعاد بعض الأمل بتقليص الفارق في الدقيقة 85 بتسديدة منخفضة رائعة من مدى بعيد.



ويستضيف أتليتيكو منافسه ألميريا المهدد بالهبوط يوم السبت المقبل بينما يلتقي رايو صاحب المركز التاسع برصيد 37 نقطة مع أوساسونا يوم الجمعة.

