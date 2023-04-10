انت الان تتابع خبر عرض الهلال لميسي بات حقيقياً .. وهذا هو الدليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر الأخبار المتعلقة بإحتمالية عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، خلال الصيف المقبل.



ومن المعروف أن عقد بطل العالم ينتهي مع سان جيرمان عقب هذا الموسم، ويرفض اللاعب الأرجنتيني حتى الآن كل عروض التجديد.



وكما ذطرت "مونت كارلو" الفرنسية، التقى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع خورخي ميسي، والد البرغوث، قبل أيام قليلة.



وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المقابلة استمرت 40 دقيقة، ولم تتضمن مناقشة عودة ميسي بشكل مباشر إلى برشلونة.



وأوضحت أن لابورتا قال لوالد ميسي أثناء المقابلة "لا يمكن للبرغوث أن يترك الكرة الأوروبية دون تكريمه"، وذلك في إشارة إلى العرض الذي تلقاه النجم الأرجنتيني من الهلال السعودي.



وقالت أطراف أخرى قريبة من المفاوضات إن ميسي سيتلقى عرضا رسميا من برشلونة خلال الفترة المقبلة.



وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، أن برشلونة وميسي يرفضان إجراء أي مفاوضات بشأن العودة قبل الحصول على موافقة رابطة الليجا، لتجنب الخطأ الذي أجبر بسببه البرغوث على مغادرة البارسا قبل عامين.