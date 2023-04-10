انت الان تتابع خبر طعن إمام مسجد أثناء الصلاة في أمريكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم رجل ثلاثيني، إمام مسجد أثناء الصلاة في أحد مساجد ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وطعنه عدة مرات في ظهره.



وأفادت قناة NBC، أن الهجوم وقع أمس الأحد في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون الأمريكية، وأن الإمام هو سيد نقيب، والبالغ من العمر 65 عاما.



وقال المتحدث باسم المسجد عبد الحمدين "عندما ركعنا أثناء الصلاة، سحب هذا الرجل سكينا واندفع نحو الإمام وطعنه عدة مرات في ظهره"، مضيفا أن المصلين هرعوا نحو الرجل، وأمسكوه لحين وصول الشرطة، وإلقاء القبض عليه.



ووفقا للشرطة المحلية، يواجه المهاجم، المدعو شريف زوربا والبالغ من العمر 32 عاما، عددا من التهم، بما في ذلك محاولة القتل، وتحقق السلطات في حيثيات الحادث، وجار توضيح دوافع زوربا خلف هذا الهجوم.



وأشارت السلطات المحلية، إلى أن المتهم زوربا زار المسجد عدة مرات قبل الهجوم.



ومن جانبه، قال رئيس بلدية مدينة باترسون، أندريه سايح، إن الإمام في المستشفى كما أكد أنه سيتم تعزيز الأمن بالقرب من مساجد المدينة.