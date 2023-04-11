إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

انت الان تتابع خبر إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة جنين وأطراف مخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حيي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي اقتحمتها واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، واطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع .