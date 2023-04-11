انت الان تتابع خبر سوريا .. منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة.

وتشمل المنحة، المعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، كل العاملين داخل الأراضي السورية المدنيين والعسكريين في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجندين في الجيـش والقوات المسلحة.

كما تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا من أي جهة تأمينية أخرى.