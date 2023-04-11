انت الان تتابع خبر قطار سريع وتجارة بتريليون دولار .. أبرز نقاط البرنامج الانتخابي لأردوغان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه "العدالة والتنمية" سيعمل على رفع حجم التجارة الخارجية لتركيا إلى تريليون دولار، وجذب 90 مليون سائح.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء في العاصمة أنقرة، خلال الاجتماع التعريفي بالبيان الانتخابي والمرشحين البرلمانيين لـ"حزب العدالة والتنمية".

وأضاف أردوغان: "سنعزز الاستثمارات السياحية لتحقيق هدف 90 مليون سائح وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنويا (من ذات القطاع)".

وأكد أن هدف حكومته يتمثل في رفع حجم التجارة الخارجية إلى تريليون دولار، وذلك من خلال التركيز على الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وتابع: "بمعدل نمو سنوي 5.5 بالمئة سنزيد دخلنا القومي خلال الفترة المقبلة إلى 1.5 تريليون دولار، ثم إلى 2 تريليون دولار وهو هدفنا الرئيسي".

وأوضح الرئيس التركي أنه بفضل معدلات النمو ستوفر الحكومة 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وستخفض معدل البطالة إلى حدود 7 بالمئة.

وأردف: "سنرفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنويا ثم إلى مستويات أعلى". واستطرد: "سنخرج بلدنا من مشكلة التضخم عبر خفضه مجددا إلى خانة الآحاد".

وشدد على أن حكومته ستضمن استمرار استقرار تركيا وبقاءها جزيرة للسلام والأمن في وقت يواجه العالم والمنطقة تحديات متفاقمة.

وأضاف: "سننشئ بنك الأسرة والشباب من عائدات الغاز الطبيعي والنفط اللذين تنتجهما بلادنا".

كما لفت إلى عزم الحكومة التركية إنشاء خط قطار فائق السرعة بين العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

وتابع: "سنعيد هيكلة النظام الرئاسي وفق الاحتياجات المتغيرة بما يجلعه أكثر إسهاما في أهداف قرن تركيا".