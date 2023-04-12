انت الان تتابع خبر كنيسة الروم الأرثوذكس:إسرائيل تقيّد حفل النار المقدسة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اتهمت كنيسة الروم الأرثوذكس الشرطة الإسرائيلية بانتهاك حرية المصلين بفرض قيود قاسية على عدد زوّار حفل النار المقدسة.

وفي تصريحات صحفية، قال مسؤولون من الكنيسة في القدس إن المفاوضات مع الشرطة بشأن قيودها "القاسية" باءت بالفشل.

وأوضحت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قائلة: "بعد عدة محاولات تمت بحسن نية، لم نتمكن من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لأنها تفرض قيودا غير معقولة على الوصول إلى كنيسة القيامة. القيود ستحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وحفل النار المقدسة".

وذكر رئيس شرطة منطقة القدس يورام سيغال أن الأولوية القصوى للشرطة هي السلامة في يوم يحتفل فيه المسلمون والمسيحيون واليهود بأعيادهم الخاصة في البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها كيلومتر مربع.

وقال: "سننظم حركة الحشود"، لافتا إلى أن مراسم حفل النار المقدسة ستكون متاحة في جميع أنحاء المدينة على شاشات الفيديو وأن الاجتماعات مع الكنائس مستمرة.