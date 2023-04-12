انت الان تتابع خبر مباحثات سعودية أممية عن حل سياسي ينهي الأزمة السورية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي، غير بيدرسون، الأزمة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.

كما شدد بن فرحان خلال الاتصال حرص المملكة، على أن بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

ووصل اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.