انت الان تتابع خبر هذا ما ناقشه السيسي ومحمد بن زايد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل تطوير التعاون المشترك في جميع المجالات، والتنسيق الثنائي والعربي تجاه التطورات الإقليمية.

وقد استقبل الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء في قصر الاتحادية، نظيره بن زايد، ورحب به مؤكدا اعتزاز مصر، حكومة وشعبا، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة. بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين.

وأيضا، ناقش الرئيسان التنسيق بين البلدين في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضا تبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة.