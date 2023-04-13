انت الان تتابع خبر بطريرك القدس للاتين: حكومة نتنياهو جعلت حياة المسيحيين أسوأ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد بطريرك القدس للاتين، البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة جعلت الحياة أسوأ بالنسبة للمسيحيين في مسقط رأس المسيحية بمدينة القدس المحتلة، بقيود غير مبررة.

وقال بيتسابالا في بيان للبطريركية اليوم الخميس، إن المجتمع المسيحي في المنطقة الذي يمتد الى 2000 عام مضت يتعرض لهجوم متزايد من قبل حكومة الاحتلال، إذ شجعت الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل المتطرفين على مضايقة رجال الدين وتخريب الممتلكات الدينية بوتيرة متسارعة.

وأشار إلى أن "تكرار هذه الهجمات، والاعتداءات، أصبح شيئا جديدا"، مبينا أن "منفذي الهجمات يشعرون أنهم محميون، وأن المناخ الثقافي والسياسي الآن يمكن أن يبرر أو يتسامح مع الإجراءات ضد المسيحيين".

وشدد بيتسابالا على أن "هذا التصعيد سيجلب المزيد من العنف، وسيخلق وضعا سيكون من الصعب جدا تصحيحه".