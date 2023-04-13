انت الان تتابع خبر بدء ابتعاد المنخفض الجوي عن الأردن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تُشير صور الأقمار الإصطناعية في مركز طقس العرب إلى تحرك المنخفض الجوي للشرق وبداية ابتعاده عن أجواء المملكة، وذلك بعدما جلب كميات كبيرة من الأمطار تعطي دفعة ممتازة للموسم المطري بحمد الله.

ويتوقع أن تتناقص تدريجياً مساء اليوم كميات السُحب في سماء المملكة ويميل الطقس للاستقرار تدريجياً في مُعظم المناطق.

ويسود هذه الليلة طقس بارد بوجهٍ عام وشديد البرودة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، وتخف سرعة الرياح بشكلٍ لافت بحيث تُصبح مُتقلبة الاتجاه وخفيفة الى مُعتدلة السرعة بالتزامن مع حدوث ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة السطحية بحيث تكون الفرصة مهيأة لتشكل الضباب ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم الجمعة في أجزاء من السهول الشرقية ومناطق البادية الشرقية.