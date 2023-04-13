انت الان تتابع خبر الكشف عن ملامح الطقس المتوقعة خلال عيد الفطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مدير العمليات الجوية في موقع طقس العرب أسامة الطريفي عن الحالة الجوية المتوقعة خلال عيد الفطر.

وأفاد عبر شاشة قناة رؤيا بأن القراءة النهائية للأحوال الجوية لفترة العيد غير واضحة.

وأشار إلى أن القراءة الأولية تشير إلى أن الأجواء ستكون مستقرة يوم الجمعة القادم في حال صادف أول أيام عيد الفطر المبارك.

بدروها أفادت إدارة الأرضاد الجوية، بأن المنخفض الجوي الحالي الذي بدأ تأثيره صباح الأربعاء، تركزت الهطولات فيه على المناطق الوسطى والشمالية وأجزاء من المناطق الجنوبية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن أعلى مجموع مطري سجل خلال هذا المنخفض، كان في المناطق الوسطى إذ وصل إلى 70.0 ملم في الجامعة الأردنية وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 61.0 ملم وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام، ويليها محطة رصد جوي السلط وبمجموع مطري بلغ 53.1 ملم وبنسبة 10% من معدلها الموسمي العام.