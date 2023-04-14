انت الان تتابع خبر سوريا .. استهداف سيارة قرب معبر نصيبين مع تركيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد مراسلنا فجر اليوم الجمعة بورود أنباء عن وجود قتلى جراء استهداف سيارة على طريق الحزام بالقامشلي في سوريا، بالقرب من معبر نصيبين مع تركيا.

وأوضح مراسلنا أنه لم يتم تحديد ما إذا كان التفجير ناتجا عن لغم أم طائرة مسيرة.

هذا وأشارت وكالات أخبار تعنى بالشرق السوري إلى سماع دوي انفجار هز مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، لافتة إلى أن الأنباء الأولية تفيد بوقوع قتلى من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".