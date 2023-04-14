حسن نصر الله يتوعد نتنياهو

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رياض - احمد صلاح - أكّد الأمين العام لحزب حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إنّ "ما جرى في جنوب لبنان كان حدثاً كبيراً بالنظر إلى الأوضاع منذ عام 2006".

وخلال كلمة بمناسبة "يوم القدس العالمي" في بيروت، أكد نصر الله أنّ "اعتماد حزب الله سياسة الصمت كجزء من إدارة المعركة مع العدو أفضل، وهي تقلق العدو وترعبه قطعاً".

وشدّد على أنّ "العدو الذي يهدد اللبنانيين ويقصف سوريا، يجب أن يبقى قلقاً ومرتعباً، وهذا يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك"، موضحاً أنّ "توازن الردع هو الذي جعل الرد الإسرائيلي محدوداً وسخيفاً".

وأضاف نصر الله أنّ "الإسرائيلي اعتبر أنّه حقق إنجازاً بتحييد حزب الله بعد القصف من جنوب لبنان، وهذا يجب أن يدرس في الاستراتيجيا".

وشدّد الأمين العام لحزب الله على أنّ "الإسرائيلي لم يقصف أي بنية تحتية لحزب الله بل قصف الموز فقط"، لافتاً إلى أنّ "الإسرائيلي كذب على شعبه، فيما الجميع يعلم أنّه لم يقصف موقعاً لحزب الله، وهذا دليل ضعف ووهن".

وتوعّد نصر الله نتنياهو الذي كان توعد المقاومة، قائلاً إنّ "الأيام بيننا"، مشدداً على أنّ "أي حدث أمني يحصل في لبنان، سترد عليه المقاومة من دون تردد".