انت الان تتابع خبر فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور لـ12.73 دولارا في الساعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رفعت وزارة العمل في فرنسا الحد الأدنى للأجور بنحو 2.19 بالمئة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة وذلك بداية من أيار.

وبموجب القرار سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية اليوم الجمعة .

وكشفت بيانات التضخم في فرنسا اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس آذار إلى 5.7 بالمئة، وهو مستوى أعلى من التوقعات لكن أقل من المسجل في شباط عند 6.3 بالمئة