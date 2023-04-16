تطورات متسارعة للأحداث في السودان .. تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - في اليوم الثاني من الأحداث في السودان، تجددت الاشتباكات وتصاعدت وتيرتها في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني وفي مناطق عدة في الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أعلن الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 56 قتيلا مدنيا ونحو 600 جريح، عدا الضحايا من الجانبين المتقاتلين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني سيطرته على 7 قواعدَ للدعم السريع ونفى تعرض مقر القيادة العامة للحصار، بينما نفت قيادة قوات الدعم السريع مقتل قائداها بشمال وغرب دارفور، وأكدت أنهما في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسهما على المعارك في منطقتي الفاشر والجنينة.

في الأثناء، حذرت نقابة الأطباء من نقص الكوادر الطبية في السودان مع ارتفاع أعداد الإصابات ودعت منظمات الإغاثة لتوفير المساعدات.

وأفادت مصادرُ سودانية أن عمليات كر وفر تجري بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم.

من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيطرة الجيش السوداني على مطار الخرطوم والقصر الرئاسي ومقر القيادة العامة.

وكان الجيش السوداني أكد أن قواته تتصدى لقوات الدعم السريع التي تدفع بعناصرها في جميع أنحاء الخرطوم في محاولات للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ماذا يقول الجيش السوداني؟

نفى ما أعلنته قوات الدعم السريع بشأن إسقاط طائرة سوخوي

نفى صحة لحصار المتمردين لمقر القيادة العامة

أشار إلى تعرض بُرج القوات البرية للحريق نتيجة الاشتباكات الصباحية وتمت السيطرة عليه دون إصابات

أعلن أن قوات تابعة للدعم السريع قامت بتسليم نفسها وعتادها للقوات المسلحة

أعلن السيطرة على قواعد الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان

أعلن السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها

نفى سيطرة قوات الدعم السريع على مقر التلفزيون الرسمي

ماذا تقول قوات الدعم السريع؟

نفت مقتل قائديها العسكريين في شمال وغرب دارفور

أعلنت السيطرة على برج القوات البحرية بالقيادة العامة

أعلنت إسقاط طائرة سوخوي تابعة للجيش السوداني

أعلن تعرض قواتها في بورتسودان لقصف جوي من قبل قوات أجنبية

تقارير تحدثت عن سيطرتها على قاعدة جبل أولياء الجوية وقيادة اللواء الأول مشاة مؤكدة إغلاقَها للمنافذ جنوبي الخرطوم.

أخبار من جهات أخرى:

احتراق جانب من مبنى القيادة العامة للجيش السوداني

لجنة أطباء السودان المركزية: ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 56

شركة اتصالات MTN في السودان لرويترز: أوقفنا خدمة الإنترنت بناء علي توجيهات من هيئة الاتصالات

رويترز: طيران الجيش السوداني يقصف معسكر الدعم السريع الضخم بمنطقة صالحة جنوبي أم درمان