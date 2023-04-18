انت الان تتابع خبر مسؤول يتقاضى 3.5 آلاف دينار شهرياً وهو مقيم بالخارج منذ سنوات .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول مكافأة رئيس مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي المقيم خارج البلاد.

وتاليا نص السؤال

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال

1. ما هي الأسباب التي تدفع الحكومة الى ابقاء رئيس مجلس استثمار أموال الضمان على رأس عمله منذ 5 سنوات علماً بأنه مقيم خارج البلاد ولديه اعماله الخاصة، الامر الذي يؤثر على قدرته على القيام بمسؤولياته وواجباته مما يتعارض مع المصلحة العامة للصندوق.

2. ما هي الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء الى تخصيص مكافأة لرئيس مجلس استثمار الضمان الحالي والمقيم خارج الوطن بمقدار (3500) دينار شهراً، علماً بأن مكافأة عضو مجلس الاستثمار(500) دينار شهرياً كما حددها قانون الضمان مع ربط الاستحقاق للعضو بحضوره لجلسات المجلس.

واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس عدنان مشوقة