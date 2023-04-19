انت الان تتابع خبر وزير الدفاع التشادي: 320 عسكريا سودانيا فرّوا إلى بلدنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت نجامينا اليوم الأربعاء أن حوالي 320 عسكريا سودانيا فروا الأحد من المعارك الدائرة في بلدهم بين الجيش وقوات الدعم السريع وعبروا الحدود إلى تشاد حيث سلّموا أنفسهم للجيش التشادي.

وقال وزير الدفاع التشادي الجنرال داود يايا إبراهيم خلال مؤتمر صحفي إنّ العسكريين السودانيين "دخلوا أراضينا. لقد جرى نزع سلاحهم جميعاً وتم إيواؤهم".

وأضاف في تصريح لـ"وكالة فرانس برس" إنّ "من سلّموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصراً من القوات المسلّحة السودانية، من درك وشرطة وجيش. لقد فرّوا خشية أن يُقتلوا على أيدي قوات الدعم السريع".