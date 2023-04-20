انت الان تتابع خبر مركز الفلك الدولي: القمر الصناعي سقط بين دولتين عربيتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرها النهائي حول القمر الصناعي الذي سقط فجر الخميس.



وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها، أن القمر الصناعي بدأ سقوطه عن الساعة 00:21 بتوقيت جرينتش.



وسقط القمر بين السودان ومصر، بحسب الخرائط التي نشرها مركز الفلك الدولي.



وأوضحت الخرائط الصادرة عن مركز الفلك الدولي موقع سقوط القمر الصناعي، بين مصر والسودان.



وكان سكان العاصمة الأوكرانية كييف، أفادوا بسماع دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سقوط جسم غريب من السماء وإضاءة أشبه بالقنبلة، وسط حالة من الهلع سادت في المنطقة.



بدروه أكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الوميض في السماء فوق كييف، كان نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض.

وتم تفعيل إنذار التأهب للغارات الجوية لتجنب وقوع ضحايا من الحطام المتساقط.



وفي وقت سابق، الأربعاء، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن وميضاً غامضاً في السماء فوق كييف كان نتيجة عمل الدفاع الجوي الأوكراني، لكن سرعان ما حذف التغريدة.