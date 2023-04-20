انت الان تتابع خبر دول تعلن نتائج تحري الهلال وموعد عيد الفطر .. أسماء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع غروب الشمس في بعض الدول الواقعة شرق العالم، بدأت تعلن دول عن نتائج تحري هلال شهر شوال (عيد الفطر).

* استراليا

قال مركز الفلك الدولي إنه لم تتم رؤية هلال شوال في استراليا خلال عملية الرصد التي اجريت بعد غروب الشمس.

وذكر عضو المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي رامي السحمراني إن السماء كانت غائمة كليا خلال رصد الهلال والحالة الجوية كانت مغبرة جدا أو ضباب كثيف ولم تتم رؤية الهلال بالعين المجردة ولم يتم تحري الهلال بالمنظار ولم يتم تحري الهلال بالمرقب ولم يتم تحري الهلال باستخدام الكاميرا.

وفي بيان قال السحمراني "الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. لقد حاولت الاستهلال بعد مغرب اليوم الخميس ولكن لم ير الهلال بسبب كثافة الغيوم الماطرة".

وكانت أعلنت استراليا أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

* بروناي

وفي بروناي أيضا لم تتم رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت بروناي أن السبت 22 نيسان هو يوم عيد الفطر السعيد وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

* تركيا

ووفقا لمركز الفلك الدولي أعلنت تركيا أن يوم الجمعة 21 نيسان هو أول أيام شهر شوال عيد الفطر السعيد وذلك اعتمادا على الحسابات.

* أندونيسيا

وكذلك لم تتم رؤية الهلال في أندونيسيا بعد غروب الشمس.

وأعلن أن أول ايام عيد الفطر السعيد في أندونيسيا هو يوم السبت.