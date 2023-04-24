إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل

انت الان تتابع خبر أصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم الاثنين، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية .



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من المواطنين.



وأشارت جمعية الهلال، إلى أن الاحتلال أطلق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.