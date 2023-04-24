انت الان تتابع خبر تونس تبدأ بإجلاء رعاياها من السودان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت السلطات التونسية اليوم الاثنين أنها بدأت بإجلاء رعاياها من السودان ,

وحاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه العديد من الدول عمليات إجلاء لرعاياها بسبب احتدام المعارك بين أطراف الصراع هناك.



وبينت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أنه تمّ توفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين هذه العملية وتوفير طائرة عسكرية لإجلاء أفراد الجالية التونسية وتأمين عودتهم إلى بلادهم.



وأضافت الوزارة، أنه تم تأمين عمليات الإجلاء من خلال التنسيق بين سفارتيها في كل من الخرطوم والقاهرة.