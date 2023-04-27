انت الان تتابع خبر أمريكا لكوريا الشمالية: الرد سيكون سريعا وساحقا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعاد رئيسا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأكيد تحالفهما، يوم الأربعاء، واتفقا على استئناف زيارات الغواصات المسلحة بالأسلحة النووية إلى الموانئ والتهديد بـ "رد سريع وساحق وحاسم" على أي هجوم نووي من كوريا الشمالية، بما في ذلك الرد بالمثل من قبل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن الرد يشمل الأسلحة النووية الأمريكية، موضحًا جانبًا من الحلف الذي يبقى عادة غير معلن.

وأصدر يون وجو بايدن إعلانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف، خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى واشنطن يوم الأربعاء.

وقال بايدن: "الهجوم النووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو شركائها غير مقبول، وسيؤدي إلى نهاية أي نظام يتخذ هذا الإجراء".

وأضاف: "لدي سلطة مطلقة وحصرية لإطلاق السلاح النووي، ولكن ما يعنيه الإعلان هو أننا سنتشاور مع حلفائنا، إذا استدعت الحاجة إلى أي إجراء".

وفي الإعلان، قال بايدن إن: "هذا التزام "حصين" وأن أي هجوم نووي من كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية سيتم "مواجهته "باستجابة سريعة وقوية وحاسمة".

كما أشار البيان إلى أن الردع الأمريكي الموسع يتمتع بـ "كامل قدرات الولايات المتحدة، بما في ذلك القدرات النووية".

وأضاف البيان أيضًا أن الحلفاء سيتشاورون بشكل أوسع "للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات المحتملة واستخدام الأسلحة النووية وإجراء محاكاة لإبلاغ جهود التخطيط المشتركة".

تحت راية "المظلة النووية"، ستقوم الغواصات الباليستية الأمريكية المسلحة بالصواريخ النووية بزيارة الموانئ في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عام 1991.

وقال يون: "سيتم إجراء نشر الأصول الاستراتيجية باستمرار وبشكل متكرر".

تأتي الزيارة والإعلان في وقت متزايد فيه القلق في كوريا الجنوبية حول تزايد النشاط النووي في كوريا الشمالية، ودعوات لسيول لتطوير ترسانتها النووية. وتسعى إدارة بايدن لتطمين الكوريين الجنوبيين بشأن التزام الولايات المتحدة.