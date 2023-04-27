انت الان تتابع خبر الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



واندلعت مواجهات في بعض المناطق خلفت إصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين، وحولتهم للتحقيق وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.



وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل بالضفة والقدس وعاثت بها خرابا، بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.



وعلى صعيد متصل، لاحق مستوطنون متطرفون، رعاة أغنام في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية واعتدوا عليهم.



وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن مجموعة من المستوطنين لاحقت الرعاة في منطقة الساكوت منذ ساعات الصباح، واحتجزت قطيعا من الأبقار واعتدوا على الرعاة، لافتا إلى أن المستوطنين يلاحقون الرعاة في المنطقة بشكل متواصل منذ أيام.



يشار إلى أن المستوطنين يلاحقون الرعاة بشكل شبه يومي في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، ويجبرونهم على مغادرة المراعي، وفي المقابل، تنتشر العديد من البؤر الاستيطانية الرعوية في المنطقة، ويستولي المستوطنون بموجبها على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية.