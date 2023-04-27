انت الان تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وكثفت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ودققت في بطاقات الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك .