انت الان تتابع خبر الجيش المصري يعلن إنقاذ 37 شخصا من الغرق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت القوات البحرية المصرية تمكنها من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض للغرق .

وقال بيان الجيش المصري إنه وردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله 14 مواطنا إنجليزيا و3 ألمان و4 من بلجيكا و3 من إسبانيا ومواطن أيرلندي ومواطن سويسري، و8 مصريين من طاقم اللنش و3 غطاسين، وعلى الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي.

وتسبب تسرب المياه داخل لانش سياحي يحمل اسم كارلتون، في غرقه بالبحر الأحمر، وذلك أثناء رحلة بحرية شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وفور إرسال رسالة استغاثة من قائد المركب والذي فوجئ بتسرب المياه داخل اللنش، انتقل عدد من اللانشات والمراكب السياحية التي كانت تبحر بالقرب منهم والتابعة لعدد من الجهات المعنية، والتي تمكنت من إنقاذ 26 سائحا من مختلف الجنسيات، و8 أفراد هم طاقم اللنش، بالإضافة إلى 3 آخرين مرشدي غطس.

وتبين بالفحص أن قائد المركب فوجئ بتسرب المياه لداخل اللنش، خلال الإبحار في رحلة بحرية معتادة، وذلك بسبب نشاط في حركة الرياح وارتفاع منسوب الأمواج والتي تسللت إلى داخل اللنش.

وأوضح مصدر مسؤول أن جميع من كانوا على متن اللنش هم بخير وصحة جيدة ولا توجد إصابات بينهم وهم الآن في موقع إقامتهم داخل الفنادق السياحية.