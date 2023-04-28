انت الان تتابع خبر بيان دولي لتمديد وقف إطلاق النار في السودان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدر بيان مشترك للآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) ودول الرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية).

ونص وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة: يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) والرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية، وتدعو إلى تنفيذه بالكامل.

كما نرحب باستعدادهم بالانخراط في حوارٍ من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ستساهم هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية مما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبيّن في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 نيسان. والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرين.