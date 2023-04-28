50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

انت الان تتابع خبر 50ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.



وقالت مصادر مقدسية إن نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل، ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.



وسير أهالي الداخل المحتل حافلات من طمرة، وبئر المكسور لأداء صلاة الجمعة، في وقت أدى المصلون صلاة الغائب، على أرواح الشهداء الفلسطينيين.