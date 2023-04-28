انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعربت الجامعة العربية، عن انتقادها الشديد للخطاب الذي أدلت به رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ،بخصوص نشأة إسرائيل.

واعتبر الأمين العام للجامعة ،أحمد أبو الغيط ، أن مثل تلك المُسارعة بتهنئة إسرائيل بـما يعتبره البعض إنجازاتٍ تخفي إنكاراً للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي بل ويعكس نظرة دونية لهم تكاد تبرر الاحتلال وتكرس سلب الأرض.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله، إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المهنئة لإسرائيل تجاهلت، على نحو كاشف، حقيقة الاحتلال وممارساته وسلب حقوق الفلسطينيين، وطردهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان التي يحب المسؤولون الأوروبيون دوماً الإشارة إليها في أحاديثهم.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن خطاب رئيسة المفوضية خلا من أية إشارة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتسريع خروج الدولة الفلسطينية إلى النور ما يشجع الحكومات الإسرائيلية على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.