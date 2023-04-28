انت الان تتابع خبر رغم الارتفاع .. النفط يتجه لتسجيل تراجع شهري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتجه أسعار النفط نحو تسجيل انخفاض شهري، رغم صعوده في تداولات الجمعة، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن النمو الاقتصادي الأميركي قد تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، ولكن طلبات إعانة البطالة تراجعت في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 17:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 1.10 دولار، أو بنسبة 1.40 بالمئة، إلى 79.47 دولار للبرميل. وينقضي أجل هذه العقود اليوم الجمعة.

وعوضت أسعار برنت خسائرها السابقة بعد أن أظهرت البيانات عودة منطقة اليورو إلى النمو في الربع الأول، وإن كان ذلك بشكل متواضع وأبطأ من المتوقع.

وكما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.50 دولار، أو بنسبة 2.01 بالمئة، إلى 76.26 دولار للبرميل.

ويخشى المستثمرون أيضا من أن زيادات أسعار الفائدة التي قد تقدم عليها البنوك المركزية في إطار مكافحة التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة.

ويجتمع الفيدرالي الأميركي في الثاني والثالث من شهر مايو.

وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن تحالف "أوبك+" لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها إذا لزم الأمر.

وأعلن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء منهم روسيا، هذا الشهر عن خفض إجمالي للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وانتعشت السوق بعد إعلان أوبك+، لكنها تراجعت لاحقا بفعل المخاوف من حدوث ركود وتأثير ذلك على الطلب.