انت الان تتابع خبر لليوم التاسع .. الإحتلال يستمر بمحاصرة أريحا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر قوات الاحتلال لليوم التاسع على التوالي بإغلاق جميع مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، بحواجزها العسكرية.

وقالت محافظة أريحا بأن قوات الاحتلال إستمرت بإغلاق مداخل ومخارج أريحا ومخيميها بحواجز عسكرية، إذ يتعمد جنود الاحتلال تأخير المواطنين الفلسطينيين وتفتيش مركباتهم والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما يتسبب بإعاقة حركتهم.

المحافظة أشارت في في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن قوات الاحتلال تقيم حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهجت مؤخرا سياسة إغلاق الحواجز وتشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كعقاب جماعي.