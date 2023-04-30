انت الان تتابع خبر ستوطنون يحطمون 155 شجرة زيتون غرب نابلس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأحد، على تكسير وتحطيم عشرات أشجار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مجلس قروي دير شرف في بيان له، بأن المواطنين تفاجئوا صباح اليوم بقيام مستوطني مستعمرة "شافي شمرون" المقامة على أراضي القرية، بتكسير وتحطيم 155 شجرة زيتون مثمرة بأراضيهم الواقعة غرب القرية.

وأشار المجلس القروي إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له هذه الأرض، حيث اقتلع وكسر المستوطنون الأشجار مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية.