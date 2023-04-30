انت الان تتابع خبر تسريب للغاز يقتل 11 شخصاً في الهند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت السلطات المحلية بولاية البنجاب الهندية بمصرع 11 شخصا على الأقل وإصابة 9 آخرين جراء حادث تسرب للغاز في المنطقة الصناعية.وفق ما نقلته وكالة نوفوستي اليوم الأحد.

وقال رئيس الشرطة المحلية لادخيانا مانديب سينغ سيدخو في تصريحات صحفية، " من الواضح أن الحديث يدور عن حادث تسرب الغاز. وعمل فريق للخدمة الوطنية للاستجابة للكوارث في مكان الحادث حيث يقوم بإجلاء الناس وعملية إنقاذ".

وأضاف، أنه لم يتم حتى الآن تحديد مصدر التسرب ونوع الغاز.