انت الان تتابع خبر قطر تعتقل شبكة تجسس لصالح الاحتلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف موقع خدشوت سكوبيم العبري مساء يوم الأحد، أن دولة قطر اعتقلت مؤخراً شبكة تجسس أجنبية تعمل لصالح إسرائيل.

ووفقاً للموقع العبري، أفادت تقارير إعلامية مختلفة أن قطر اعتقلت 8 من خريجي البحرية الهندية والذين عملوا لصالح شركة ديهارا العالمية للاشتباه في قيامهم بتسريب معلومات حساسة وسرية إلى إسرائيل، وقد كانت الشركة تعمل على بناء غواصة لقطر.

ووفقاً للموقع، تم إغلاق الشركة وتوقف عملها ومن المتوقع أن يمثل الموظفون الهنود الثمانية للمحاكمة، فيما رجحت مصادر أنهم قد يتلقون حكم الإعدام.