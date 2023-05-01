انت الان تتابع خبر السودان .. هدنة جديدة لمدة 72 ساعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخلت هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام.

وأعلن الجيش السوداني، مساء أمس الأحد في بيان، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة جديدة "بناء على وساطة سعودية أميركية"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأعرب الجيش عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيده "رصد محاولة هجوم على بعض المواقع"، مشددا على جاهزيته "للتعامل مع أي خروقات" للهدنة.

وفي ذات السياق، أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات.

وشهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار متقطعاً رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال، وسط تحذيرات من تطور القتال لحرب أهلية.

وأظهرت صور متداولة حريقاً في فرع لبنك السودان المركزي، وسط استمرار الاشتباكات في منطقتي المهندسين وصالحة بالخرطوم.