انت الان تتابع خبر أردوغان يكشف عن إنتاج سلاح استراتيجي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في حفل "قرن المستقبل" الخاص بالمجمع الصناعي التركي، عن اسم المقاتلة التركية الوطنية "قآن".

وأوضح أردوغان أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية باسم "قآن"، وقال الرئيس التركي في هذه المناسبة: "نعيش يوما مشهودا في تاريخ الدفاع والطيران التركي".

وأضاف قائلا: "لا ولن نترك متنفسا لأي من التنظيمات الإرهابية الدموية سواء داعش أو بي كي كي أو واي بي جي أو بي واي دي".

وأشار إلى أن المقاتلة المحلية "قآن" ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

وأردف: "تركيا ستكون واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم".

وتم طرح الطائرة، التي بدأ المشروع في عام 2016، في شهر مارس، ويبلغ طولها 21 مترا قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 1.8 ماخ بفضل محركاتها المزدوجة، والتي يمكن أن تنتج 29000 رطل (13000 كغم) لكل منهما.

وتمتلك "قآن" العديد من الميزات مثل الوعي الظرفي العالي، وعبء العمل التجريبي المُحسَّن، واكتشاف الأضرار القتالية، وأنظمة مهام الجيل الجديد، وقابلية الكشف المنخفضة، والتصويب الدقيق، وخليج أسلحة داخلي