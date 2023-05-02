انت الان تتابع خبر قطر .. اجتماع دولي حول أفغانستان بغياب طالبان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحثت قطر اليوم الاثنين مع كل من الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وفرنسا الأوضاع في أفغانستان، بالتزامن مع اجتماع دولي برعاية أممية تستضيفه الدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر، اجتمعت اليوم في الدوحة مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لأفغانستان توماس نيكلاسون ووزيرة الشؤون الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسودي ومدير إدارة آسيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بينوا غيدي، كل على حدة.

وتأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع اجتماع يعقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدوحة اليوم وغدا الثلاثاء مع المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان.

وبحسب الأمم المتحدة، يستهدف هذا الاجتماع الدولي التوصل إلى نقاط مشتركة حول عدد من القضايا الرئيسة من بينها حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، والحوكمة الشاملة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

ولم يوجه غوتيريش، الذي يترأس اجتماع الدوحة، دعوة إلى حركة طالبان للمشاركة.